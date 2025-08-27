De.mem wächst mit jeder Übernahme - Fokus auf Australiens Wasseraufbereitungsmarkt

Anzeige / Werbung

Australiens Wasseraufbereitungsmarkt ist in Bewegung. Umweltbewusstsein, Wasserknappheit und der Investitionsstau bei Altanlagen sorgen für Druck - und für Chancen. Der Markt selbst ist zersplittert, geprägt von großen Konzernen und vielen kleinen Spezialisten. Genau hier setzt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) an. Das Unternehmen mit Wurzeln in Singapur und Australien verfolgt einen klaren Kurs: Wachstum durch Übernahmen. Der Fokus liegt auf dem Heimatmarkt Australien.

De.mem hat in den vergangenen Jahren mehrfach zugegriffen. Seit 2019 wanderten vier kleinere Unternehmen unter das Dach des Wasseraufbereiters. Nach der Integration ging es deutlich aufwärts: Der durchschnittliche Umsatzanstieg der übernommenen Unternehmen lag bei 63 Prozent - die beiden jüngsten Zukäufe aus 2024 nicht eingerechnet.

Zwei Übernahmen 2024 bringen frischen Schub

2024 legte De.mem nach - und das gleich doppelt. In der ersten Jahreshälfte übernahm der Wasseraufbereiter zunächst Border Pumpworks und dann Auswater Systems. Die eine Firma brachte langjährige Serviceverträge, Pumpen und Filter ins Portfolio, die andere fast 30 Jahre Erfahrung im Betrieb von Wasser- und Abwasseranlagen. Beide lieferten zusätzlich Verbrauchsmaterialien und Chemikalien für Industriekunden.

Bis Ende 2024 waren die beiden Zukäufe vollständig integriert. Bereits im ersten Halbjahr 2025 legten die kombinierten Umsätze beider Akquisitionen um rund 67 Prozent zu. Ein Wachstum, das sich direkt im Quartalsbericht Juni 2025 niederschlägt.

Klares Profil für Zukäufe - Synergien stehen im Mittelpunkt

De.mem verfolgt bei Übernahmen eine klare Linie. Gesucht sind kleinere Anbieter mit belastbaren Kundenbeziehungen. Ziel ist es, Synergien zu heben - etwa durch Cross-Selling und Skaleneffekte. Gleichzeitig bringt De.mem eigene Technologie ins Spiel. Das Unternehmen setzt auf Membranlösungen und ein breites Produktportfolio.

Das Geschäftsmodell ist auf wiederkehrende Umsätze ausgerichtet. Der Anteil liegt inzwischen bei über 90 Prozent. "Das bietet Stabilität und begrenzt das Integrationsrisiko", sagt CEO Andreas Kröll. Neben Umsatz und Cross-Sales zählt auch die Bruttomarge. Sie lag 2023 bei 36 Prozent - und soll durch profitable Zukäufe weiter steigen.

Zusätzlich legt De.mem Wert auf historische Rentabilität und attraktive Kaufpreise. Die Zielspanne: das Drei- bis Fünffache des EBIT. So entsteht Raum für weiteres Wachstum - auch in Segmenten, die kleineren Anbietern verschlossen bleiben. "Kunden profitieren dann von De.mem als One-Stop-Shop, der aus einer Hand verschiedenste Produkte und Lösungen anbieten kann", so Kröll.

Finanzierung mit Spielraum - Kapitalstruktur schafft Flexibilität

Finanziell hat sich De.mem Spielraum erarbeitet. Im Februar 2024 sicherte sich das Unternehmen frisches Kapital in Höhe von 2,2?Millionen AUD. Die Mittel flossen direkt in die jüngsten Zukäufe. Doch die Finanzierungsmöglichkeiten haben sich seither erweitert.

"Wir sind mittlerweile von unserer Kapitalstruktur so gut aufgestellt, dass wir weitere mögliche Übernahmen auch mit Hilfe von Fremdkapitalfinanzierungen schultern könnten", erklärt Kröll. Damit ist klar: De.mem will seinen Wachstumskurs fortsetzen - und bleibt im fragmentierten Marktumfeld handlungsfähig.

