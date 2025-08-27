The following instruments on XETRA do have their first trading 27.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.08.2025
Aktien
1 KYG694511059 Patria Investments Ltd.
2 US36166F1003 GBank Financial Holdings Inc.
3 US8964386036 Trinity Biotech PLC ADR
Anleihen/ETF
1 SE0026141533 Aonic AB
2 DE000NLB5FH0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
3 DE000NLB5FF4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
4 DE000NLB5FK4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
5 DE000NWB9163 NRW.BANK
6 DE000HEL0LF8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 DE000HEL0LG6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0LD3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0K71 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0K63 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0KY1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0LK8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 IE000FZ1S3M3 iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
14 IE000WV38GP5 iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
15 IE000PYIUPH0 iShares Core UK Gilts UCITS ETF
16 IE000PYEKKW0 iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
17 IE000ATRYEA4 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard