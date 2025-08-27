Zürich - Swiss International Air Lines (SWISS) geht eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Technologiepionier Neustark ein. Neustark ist das erste Unternehmen weltweit, das CO2 aus Biogasanlagen in Abbruchbeton speichert und so dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt. Diese Technologie hat das Startup bereits erfolgreich nutzbar gemacht. Mit der Partnerschaft soll diese Schweizer Erfindung schneller weiterentwickelt und international ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab