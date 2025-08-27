Der Datenbank-Spezialist MongoDB liefert im zweiten Geschäftsquartal deutlich bessere Ergebnisse als erwartet. Sowohl der bereinigte Gewinn als auch der Umsatz übertreffen die Prognosen. Auch die Abo-Erlöse ziehen kräftig an. Die Aktie sprang nach Börsenschluss um fast 32 Prozent. Rückenwind kommt von KI-Projekten und einer optimistischen Prognose. Der Datenbank-Spezialist aus New York meldete für das im Juli beendete Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,00 US-Dollar je Aktie. Das ist ein Plus von 42,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt deutlich über den erwarteten 0,67 US-Dollar. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
