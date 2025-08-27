Mitteilung der Netfonds AG:

Netfonds AG mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg im ersten Halbjahr 2025

Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform der deutschen Finanzindustrie, erzielte im ersten Halbjahr 2025 Nettoerlöse in Höhe von 22,7 Mio. EUR (H1 2024: 20,9 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von 9,1 % gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Der konsolidierte Konzernumsatz lag bei 122,3 Mio. EUR (H1 2024: 112,5 Mio. EUR) und somit 8,7 % höher als in der Vorjahresperiode.

Ergebnisseitig wurde das EBITDA der Netfonds Gruppe im ersten Halbjahr 2025 mit 4,8 Mio. EUR um 61,2 % deutlich gegenüber ...

