Das vor knapp zwei Jahren gestartete Vorhaben von BASF und Yara International, in der Golfküstenregion der USA eine Großanlage für die Herstellung von kohlenstoffarmem Ammoniak zu errichten, wird nicht weiterverfolgt. Beide Unternehmen erklärten, nach eingehender Prüfung gemeinsam beschlossen zu haben, das Projekt zu beenden.In ihrer Mitteilung betonten die Konzerne, dass man sich künftig stärker auf Initiativen konzentrieren wolle, die das größte Potenzial für die Umsetzung der jeweiligen Wertschöpfungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
