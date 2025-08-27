Schon seit Monaten führt der Chef der UniCredit die Commerzbank und die Bundesregierung an der Nase durch die Finanz-Manege. Mit einem freundlichen Lächeln erklärt er immer wieder, dass die UniCredit die Commerzbank aktuell nicht übernehmen möchte. Was Orcel im Hintergrund betreibt, ist allerdings eher das Gegenteil. Sollten Anleger den Rücksetzer von Dienstag ausnutzen? Die italienische Großbank UniCredit hat zu Wochenbeginn bekanntgegeben, ihren Stimmrechtsanteil an der Commerzbank auf rund 26 Prozent erhöht zu haben. Möglich wurde dies durch die Umwandlung eines weiteren Teils ihrer synthetischen Position in physische Aktien, wodurch UniCredit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
