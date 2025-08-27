Der DAX liegt am Mittwoch im Plus, aber diese Nachrichten entscheiden heute über den Kursverlauf. Außerdem im Fokus: die Aktien von Commerzbank und Aroundtown. Vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte mit freundlicher Tendenz eröffnet. Positive Vorgaben liefern die US-Börsen, die am Vorabend im späten Handel zugelegt hatten.In den ersten Handelsminuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
