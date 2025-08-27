Die Märkte bleiben in Bewegung: UnitedHealth gerät erneut unter Druck, nachdem das US-Justizministerium seine Ermittlungen ausgeweitet hat - die Aktie kämpft weiter um die 300 Dollar-Marke. Auch Puma sorgt für Sorgenfalten: Schwache Nachfrage und eine klare Verkaufsempfehlung der UBS belasten, Spekulationen um einen Pinault-Ausstieg haben nur kurzzeitig Fantasie entfacht. Für Schlagzeilen sorgt zudem Korean Air mit einem Mega-Deal: 103 neue Boeing-Jets für rund 50 Milliarden US-Dollar sollen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär