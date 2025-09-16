DJ PTA-NVR: Siemens Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Siemens Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
München (pta000/16.09.2025/20:06 UTC+2) - Veröffentlichung
1. Emittent Siemens Energy AG, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 15.09.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 861.104.914 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
