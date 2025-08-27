Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578) hat einen neuen Millionenauftrag aus den Vereinigten Staaten erhalten. Das Geschäft stärkt die Position der Brennstoffzellen-Aktie im dynamischen Markt für mobile Sicherheitstechnik. Folgeauftrag im Wert von 4 Mio. USD Ein langjähriger US-Kunde aus dem Bereich Sicherheits- und Überwachungstechnik hat SFC Energy erneut beauftragt. Das Volumen: rund 4 Mio. USD, umsatz- und ergebniswirksam im Geschäftsjahr 2025.Zum Einsatz kommt die bewährte EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie, die für netzunabhängige Energieversorgung in mobilen Anwendungen geschätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
