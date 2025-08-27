Der Bund hat im Juli die Möglichkeit geschaffen, Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher bereits im ersten Jahr zu 30 Prozent abzuschreiben. Das macht die solare Stromerzeugung laut Bundesverband Solarwirtschaft für Unternehmen noch interessanter. Mit der im Juli von der Bundesregierung neu geschaffenen Sonderabschreibung werden Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie finanziell noch ein Stück attraktiver. Darauf weist der Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW) hin.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
