Porsche plant einem Medienbericht zufolge, die Vorstandsleitung im Unternehmen neu zu besetzen. Oliver Blume soll nach Jahren in der Doppelrolle als Porsche- und VW-Konzernchef die Führung des Stuttgarter Sportwagenherstellers aufgeben. Ein Nachfolger soll im Herbst gekürt werden. Statt weiter zwei Chefposten zu bekleiden soll sich Blume nach Angaben der "Wirtschaftswoche" auf seine Aufgabe als Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns konzentrieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net