© Foto: Stefan Boness - Stefan Boness/IPONPorsche hat die Suche nach einem Nachfolger für Vorstandschef Oliver Blume eingeleitet. Blume will seinen Posten abgeben, um sich künftig vollständig auf seine Rolle als Chef des Mutterkonzerns Volkswagen zu fokussieren.Die Doppelrolle Blumes als Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und der Porsche AG war seit dem Börsendebüt der Sportwagentochter im September 2022 ein Reizthema unter Aktionären. Blume selbst hatte mehrfach betont, dass die Doppelfunktion nicht dauerhaft bestehen werde, ließ jedoch bislang offen, wann er den Schritt vollziehen werde. Laut WirtschaftsWoche laufen derzeit Gespräche zwischen Blume, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Volkswagen, dem Betriebsrat sowie Vertretern …Den vollständigen Artikel lesen ...
