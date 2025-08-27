Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) meldet den nächsten Deal: Tochtergesellschaft Buderus Edelstahl verkauft zwei Geschäftsbereiche an die GMH Gruppe. Für die Mutares Aktie bedeutet das frische Fantasie im Stahl-Segment. Buderus Edelstahl: Vom Carve-out zum Deal-Maker Buderus Edelstahl war erst im Februar 2025 von voestalpine AG übernommen worden - ein klassisches Carve-out-Asset für Mutares. Das Unternehmen gilt als renommierter Hersteller von Spezialstählen wie Werkzeug- und Edelbaustahl, mit einem Jahresumsatz von rund 360 Mio. Euro.Nun hat Mutares bereits nach wenigen Monaten einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
