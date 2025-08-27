Alle Augen auf Nvidia nach Handelsschluss: Hohe Erwartungen, nervöse Anleger - und ein struktureller AI-Boom, der den Chip-Giganten weiter antreibt. Wenn Nvidia heute Abend nach US-Börsenschluss die Bücher öffnet, blickt die gesamte Wall Street nach Santa Clara. Der Analystenkonsens von Bloomberg setzt die Messlatte hoch: Erwartet werden 46,2 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 1,01 Dollar. Im Vorjahresquartal lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
