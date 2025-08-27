© Foto: MidjourneyDie Aktie von DroneShield handelt am Mittwoch mit hohen Verlusten. Der in der Nacht vorgelegte Halbjahresbericht wird den hohen Erwartungen nicht gerecht. DroneShield: Zu hoch geflogen? Hinter den Anteilen des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield liegt ein bislang äußerst erfolgreiches Börsenjahr. Um fast 350 Prozent sind die Anteile gegenüber dem Jahreswechsel gestiegen. Noch beeindruckender fällt die langfristige Performance mit Kursgewinnen im vierstelligen Prozent aus. Der Grund für das anhaltend hohe Investoreninteresse ist die wachsende Bedeutung von Drohnen in der Kriegsführung. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat verdeutlicht, welche Möglichkeiten sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
