Markus Weingran - Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Apple | MongoDB | DroneShield - Ist Warren Buffett zu früh bei UnitedHealth eingestiegen - ? 00:00 Begrüßung DAX - warten auf die Nvidia-Zahlen MongoDB - Kursexplosion nach Zahlen Okta - Zahlen kommen gut an UnitedHealth - Ermittlungen werden ausgeweitet Apple - neues iPhone wid am 9. September vorgestellt Cambricon Tech. - chinesisches Nvidia wächst sehr stark DroneShield - Gewinnmitnahmen nach Zahlen - Termine - endlich berichtet Nvidia Porsche - neuer Chef für den Sportwagenbauer - Deutsche Bank - Magnificent7 alle im Depot Commerzbank - Goldman stuft beide deutschen Banjen ab Depot - Neuzugang aus Japan Zuschauerfragen