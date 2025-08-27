Interview: Die Befreiung von der Mehrwertsteuer für kleine Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt erwies sich sofort als voller Erfolg. Die Abschaffung durch die neue Regierung im Frühjahr hat den Photovoltaik-Zubau weiter ausgebremst, wie Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbands PV Austria erklärt. Dazu kommt die Diskussion um mögliche Netzgebühren, die Photovoltaik-Anlagenbetreiber zusätzlich verunsichert. pv magazine: Das österreichische Wirtschaftsministerium hat die Förderung für Photovoltaik und Speicher im letzten Call vervierfacht, um alle Anträge genehmigen zu können. Das klingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
