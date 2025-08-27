Nvidia wird in wenigen Stunden erneut gewaltig starke Zahlen vorlegen. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und täglich wird der GPU-Bedarf von Microsoft, Meta und X größer. Mittlerweile werden etwa statt Bilder und Texten ganze Kurzvideos per KI generiert - was einen 100- bis 200-fachen Rechenbedarf nach sich ziehen kann.Zudem rüstet sich die Industrie für enorme KI-Investitionen. 93 Prozent der Entscheider sind laut Capgemini überzeugt, dass die Skalierung von KI-Agenten innerhalb eines Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
