Ein Agri-PV-Projekt, das in Bad Sassendorf (NRW) eine Pilotfunktion im Zusammenspiel mit der Landwirtschaft einnimmt, liefert höhere Ernteerträge als erwartet. Darüber berichtet Projektentwickler GridParity. Der Dachauer Projektentwickler Grid Party freut sich über eine positive Bilanz seiner Agri-PV-Anlage in Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen. So melde der Betreiber schon wenige Monate nach Inbetriebnahme Vorteile - im Vergleich zu seiner Referenzfläche ohne PV.Das Unternehmen zitiert den Betreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
