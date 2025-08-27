Zürich - Die Schweizer Baufirmen haben im zweiten Quartal 2025 weniger Umsatz erzielt als noch vor einem Jahr. Grund dafür ist ein Rückgang im Tiefbau. Zudem zeichnet sich im Wohnungsbau ein Abflauen der Bautätigkeit ab. In den Monaten April bis Juni sanken die Umsätze in der Schweizer Bauindustrie im Vergleich zur Vorjahresperiode um 3,5 Prozent auf 6,12 Milliarden Franken, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) am Mittwoch mitteilte. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
