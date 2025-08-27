Zürich - Beim Personaldienstleister Manpower ist Benjamin Hügli zum Geschäftsführer und Markenleiter des Schweizer Geschäfts ernannt worden. Hügli werde die strategische Leitung bei Manpower Schweiz übernehmen und die Marke weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit hat Manpower Schweiz eine interne Lösung für die Besetzung des Geschäftsführers gefunden. Hügli arbeitet laut den Angaben seit 2020 im Unternehmen und hat Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
