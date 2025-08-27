Vossloh präsentierte gestern auf unserer German Select Conference und unterstrich seine starke Position im Bereich Schieneninfrastruktur - einem Sektor, der von Nachhaltigkeitsanforderungen und erheblichen Investitionsimpulsen profitiert. Der Schienenverkehr trägt nur minimal zu Transportemissionen und externen Kosten bei und verdeutlicht damit die Notwendigkeit einer Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Regierungen reagieren mit Rekordinvestitionsprogrammen in Deutschland und weiteren Schlüsselregionen, darunter die USA, China und Indien. Vossloh ist als reiner Schienen-Spezialist einzigartig positioniert und verbindet Hardware, Services und digitale Lösungen mit einem engagierten Team, das vorausschauende Instandhaltung vorantreibt. Die Sateba-Übernahme ist ein strategischer Fit und erweitert sowohl die Größe als auch die Reichweite. Wir sind weiterhin überzeugt von Vosslohs langfristigem Wachstum und seiner Profitabilität sowie von der Fähigkeit, die Ziele für 2030 zu erreichen. Auf dieser Basis bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 105 EUR. Die Roundtable-Aufzeichnung mit Vossloh ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-08-26-14-30/VOS-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





© 2025 AlsterResearch