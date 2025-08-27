FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG STARTS STRIX GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 90 PENCE - BERENBERG STARTS TRIFAST WITH 'BUY' - PRICE TARGET 130 PENCE - BERENBERG STARTS ZOTEFOAMS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 540 PENCE - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 690 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 445 (375) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 632 (595) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BALFOUR BEATTY TO 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'OUTPERFORM'
