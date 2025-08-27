© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-ECambricon hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn erzielt und profitiert von Pekings Strategie, lokale KI-Chips zu fördern. Anleger treiben die außerhalb Chinas kaum bekannte Aktie immer höher.Der Kurs des Nvidia-Konkurrenten Cambricon Technologies ist, beflügelt von dem Boom der chinesischen Chipbranche förmlich explodiert: Binnen eines Monats hat sich der Aktienkurs der KI-Chip-Schmiede verdoppelt, innerhalb eines Jahres fast versechsfacht. Kommt eine Rallye wie beim großen US-Rivalen, der sich seit Ende 2022 verzwölffacht hat? Am Mittwoch verteuerten sich die Anteile in der Spitze um 10 Prozent, wodurch das Unternehmen zeitweise die höchste Bewertung unter den chinesischen …Den vollständigen Artikel lesen ...
