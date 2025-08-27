Das erste Photovoltaik-Kraftwerk von RP Global entsteht auf der Halde eines der ältesten Braunkohletagebaue Deutschlands. Zudem verlief in dem Gebiet die damalige innerdeutsche Grenze. RP Global hat den Bau seines ersten Solarparks in Deutschland angekündigt. Das Photovoltaik-Kraftwerk mit 50 Megawatt Leistung soll dabei auf der ehemaligen Halde Wulfersdorf im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt) entstehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Gebiet beherbergte einen der ältesten Braunkohletagebaue in Deutschland. Zudem liegt es direkt an der Grenze zu Niedersachsen, weswegen es sich bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
