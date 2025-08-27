Bern - Bei den Nationalratswahlen 2027 wird in den Kantonen Luzern und Freiburg je ein Sitz mehr zu besetzen sein als bisher (neu 10 bzw. 8 Sitze). Die Kantone Bern und Graubünden werden je einen Sitz weniger zur Verfügung haben (neu 23 bzw. 4 Sitze). Der Bundesrat hat aufgrund der Zahlen der ständigen Wohnbevölkerung von Ende 2024 die Verordnung über die Sitzverteilung bei der Gesamterneuerungswahl des Nationalrates 2027 verabschiedet. Aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
