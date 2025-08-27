Vor dem Hintergrund schwacher Endmarktnachfrage, asiatischer Überkapazitäten und hoher Energiekosten betonte die Präsentation von LANXESS auf der von mwb research ausgerichteten German Select Conference eine defensive Ausrichtung - mit Fokus auf Kosteneinsparungen, Netzwerkoptimierung und Bilanzstärkung. Die Monetarisierung von Envalior eröffnet zusätzliches Potenzial zur Entschuldung. Angesichts derzeit niedriger Auslastung und damit verbundener Margenreserven sehen wir attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie, falls sich ab 2026 eine Nachfrageerholung schrittweise einstellt - unterstützt durch mögliche Entlastungen bei Energiekosten, das geplante Konjunkturprogramm der Bundesregierung sowie eine stärkere Ausrichtung auf margenstärkere Spezialitäten. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR und sehen LANXESS als einen zyklisch exponierten Profiteur einer möglichen Markterholung - trotz intensiver Konkurrenz aus Asien. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag
