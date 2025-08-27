

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.08.2025 / 12:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Clarisse Nachname(n): Hervet ép. Kopff

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 545,00 EUR 545,00 EUR 545,00 EUR 41.420,00 EUR 545,00 EUR 545,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 545,00 EUR 42.510,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL) MIC: CCXE





