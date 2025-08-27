Mit der Gridforce Gmbh aus Freudenberg ist ein weiterer Zertifizierungsunternehmen für große PV-Anlagen und Batteriespeicher in Deutschland am Markt. Das Startup Gridforce bietet sich als eine neue Zertifizierungsstelle für große Solar- und Batteriespeicher-Projekte an. Das schreibt das 2024 gegründete Unternehmen in einer Pressemitteilung. Demnach prüfe und zertifiziere es PV-Erzeugungsanlagen ab einer Einspeiseleistung von 270 Kilowatt (kW) oder ab einer installierten Leistung von mehr als 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
