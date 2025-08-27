© Foto: Adobe StockUP Fintech überrascht mit Rekordzahlen: Das Unternehmen legt im zweiten Quartal stark zu. Umsatz, Gewinn und Kundenbasis erreichen neue Höchststände.Die Online-Brokerage-Plattform UP Fintech hat im zweiten Quartal 2025 ihre Erlöse und Gewinne deutlich gesteigert. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 138,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 58,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg von 13,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Die Nettoumsatzerlöse beliefen sich auf 121,4 Millionen US-Dollar, ein Zuwachs von 64,4 Prozent im Jahresvergleich und 12,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Gewinn pro Aktie nach US-GAAP lag bei 0,015 US-Dollar. Der den …Den vollständigen Artikel lesen ...
