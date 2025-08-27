Mit einem neuen Werk in Niedersachsen und einem Milliardenauftrag in Suedafrika baut Rheinmetall seine Rolle als fuehrender Artillerielieferant aus. Gleichzeitig nimmt die Zusammenarbeit mit Lockheed Martin neue Dimensionen an.Strategische Offensive in Unterluess Der Ruestungskonzern Rheinmetall errichtet am Standort Unterluess bei Celle eine neue Fertigungsanlage fuer Artilleriemunition. Produziert werden sollen 155 Millimeter Geschosse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de