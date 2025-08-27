Anzeige
Mittwoch, 27.08.2025
Patentschutz bis in die 2040er - Biotech-Geheimtipp vor möglichem Fast-Track-Durchbruch in den USA!
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
Tradegate
27.08.25 | 15:31
156,38 Euro
+0,14 % +0,22
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
Dow Jones News
27.08.2025 15:09 Uhr
MÄRKTE USA/Alles wartet auf Nvidia

DJ MÄRKTE USA/Alles wartet auf Nvidia

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am US-Aktienmarkt dürfte am Mittwoch vor allem Abwarten angesagt sein. Darauf deuten vorbörslich auch die kaum veränderten Futures auf die US-Indizes hin. Sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange starren viele Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von Nvidia. Sie werden aber erst nach Handelsende mitgeteilt. Nvidia gilt als KI-Flaggschiff im Halbleiterbereich und das Thema KI gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten an den Börsen. Zuletzt hatten diverse kritische Kommentare zur Gewinnträchtigkeit von KI-Investitionen für Unruhe gesorgt und die Kurse belastet. Konjunkturseitig hat der Kalender am Mittwoch keine wichtigen Termine zu bieten.

Am Anleihemarkt kehrt sich die Tendenz vom Vortag um, im Zehnjahresbereich steigt die Rendite um knapp 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Für frische Impulse könnten am Freitag neue US-Preisdaten sorgen, heißt es.

Am Devisenmarkt zieht der Dollar deutlicher an, was die Aktienkurse etwas bremsen könnte. Der Euro kommt von 1,1650 auf knapp unter 1,16 Dollar zurück. Gedrückt wird die Gemeinschaftswährung von der politischen Entwicklung in Frankreich um die Verabschiedung eines Haushalts. Die Devisenexperten der Commerzbank warnen, dass das Thema Schuldentragfähigkeit im Euroraum wieder ein Belastungsthema für den Euro werden könnte. Sollten Reformbemühungen in betroffenen Ländern wie Frankreich ausbleiben, könne neben dem Druck auf die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, auch der Druck auf die EZB steigen, mit zusätzlichen Anleihenkäufen und/oder einer Senkung ihrer Leitzinsen die Renditen zu drücken.

Kohl's haussieren - Okta und PVH legen kräftig zu

Nvidia tendieren vorbörslich freundlich. Am Vortag war der Kurs um gut 1 Prozent gestiegen und liegt knapp unter seinem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat er um 35 Prozent zugelegt.

Unternehmensnachrichten kommen zunächst nur aus den hinteren Reihen. Die Gewinne und Umsätze von Okta haben im zweiten Quartal die Prognosen der Wall Street übertroffen. Dazu erhöhte der Experte für Identitätsmanagement den Ausblick. Der Aktienkurs wird gut 4 Prozent höher gestellt.

Für Kohl's geht es steil um 22 Prozent aufwärts, nachdem das Einzelhandelsunternbeghmen gewinnseitig deutlich besser abgeschnitten hat als erwartet. Außerdem erhöhte auch Kohl's den Ausblick.

PVH, der Eigentümer der Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger, meldete für das zweite Quartal einen Gewinn, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Kurs legt um rund 7 Prozent zu.

Cracker Barrel Old Country Store hat mitgeteilt, zu seinem alten Logo zurückzukehren und doch nicht auf eine schlankere Version zu wechseln, nachdem darüber ein Kulturkampf entbrannt war. Die Aktie der Restaurant- und Geschenkartikelkette gewinnt vorbörslich 4,8 Prozent.

Das Medizintechnikunternehmen Electromed verzeichnete in seinem vierten Quartal höhere Umsätze und Gewinne. Der Kurs macht einen Satz um über 13 Prozent. MongoDB hob zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal über den Erwartungen ausfiel. Die Aktie des Datenbankmanagers schießt um 30 Prozent nach oben. Das Finanztechnologieunternehmen NCino hat ebenfalls den Ausblick nach guten Zahlen erhöht. Der Kurs wird zunächst rund 9 Prozent höher gesehen. 

DEVISEN     zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:55  % YTD 
EUR/USD     1,1596    -0,4%   1,1645   1,1655 +12,5% 
EUR/JPY     171,65    +0,0%   171,65   171,68  +5,4% 
EUR/CHF     0,9349    -0,1%   0,9361   0,9360  -0,3% 
EUR/GBP     0,8627    -0,1%   0,8639   0,8644  +4,4% 
USD/JPY     148,03    +0,4%   147,41   147,30  -6,3% 
GBP/USD     1,3441    -0,3%   1,3480   1,3483  +7,7% 
USD/CNY     7,1148    +0,1%   7,1078   7,1130  -1,4% 
USD/CNH     7,1635    +0,1%   7,1545   7,1541  -2,5% 
AUS/USD     0,6472    -0,3%   0,6493   0,6498  +4,9% 
Bitcoin/USD 111.278,30    -0,3% 111.613,20 109.767,40 +17,6% 
 
ROHÖL      zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex     63,44    63,25    +0,3%    0,19 -11,4% 
Brent/ICE     67,41    67,22    +0,3%    0,19 -10,1% 
 
 
METALLE     zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold      3.377,21   3.392,55    -0,5%   -15,35 +29,3% 
Silber      38,39    38,63    -0,6%    -0,24 +33,8% 
Platin     1.161,14   1.161,38    -0,0%    -0,24 +32,6% 
Kupfer       4,40     4,46    -1,3%    -0,06  +7,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
