Rekord-Bohrjahr startet stark: Heliostar zeigt Kontinuität bei Goldfunden

Heliostar hat die ersten Ergebnisse seines aktuellen Bohrprogramms auf dem Ana-Paula-Projekt in Mexiko vorgelegt: mit markanten Highlights: 30,2 Meter mit 6,29 g/t Gold sowie 14,75 Meter mit 13,6 g/t Gold. Die beiden Abschnitte stammen aus der Zone "High Grade Panel", in der laut Unternehmen eine durchgehend hochgradige Goldvererzung vorliegt. Die laufenden Bohrungen sollen bestehende Goldressourcen aufwerten und geotechnische Daten für die Machbarkeitsstudie liefern. Weitere Ergebnisse aus dem Programm werden monatlich erwartet.

Bohrergebnisse zeigen Ausweitung der Goldzonen

Als besonders wichtig bezeichnete das Unternehmen die Bohrung AP-25-325. Dabei wurden in einer Tiefe von 195,8 Metern über eine Länge von 30,2 Metern im Durchschnitt 6,29 Gramm Gold pro Tonne Gestein nachgewiesen. Zusätzlich stieß die Bohrung in tieferen Schichten auf einen Abschnitt von 4,5 Metern mit einem besonders hohen Gehalt von 12,6 Gramm Gold pro Tonne. Diese Ergebnisse stammen aus dem westlichen Teil des "High Grade Panel", einem Kerngebiet, das für eine mögliche untertägige Förderung vorgesehen ist.



Auch die Bohrung AP-25-323 lieferte mit 12,2 Metern und einem Gehalt von 8,72 Gramm Gold pro Tonne ein überzeugendes Ergebnis, obwohl sie nicht im besten Wirtsgestein angesetzt war. Nach Einschätzung des Managements deute dies darauf hin, dass sich die Goldmineralisierung über die bisher bekannten Grenzen hinaus ausdehne. Zwei weitere Untersuchungsbohrungen (AP-25-322 und AP-25-324), die vor allem der Überprüfung der Gesteinsstabilität dienten, lieferten ebenfalls Goldfunde. Besonders AP-25-322 erbrachte einen Abschnitt von 14,75 Metern mit 13,6 Gramm Gold pro Tonne.