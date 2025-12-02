Neuer Chairman bei Heliostar: James Perry übernimmt Führung

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat einen Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats vollzogen. James Perry wurde zum neuen Chairman gewählt und folgt damit auf Jacques Vaillancourt, der sich nach langjähriger Tätigkeit aus dem Gremium zurückgezogen hat.

James Perry bringt globale Expertise ein

Das Unternehmen teilte mit, Perry verfüge über mehr als 17 Jahre internationale Erfahrung im Rohstoffsektor. Er sei aktuell Präsident von Sweetwater Royalties, einem der größten privaten Eigentümer von Bergbaurechten in den USA. Das Unternehmen verwalte über 4,5 Millionen Hektar mit mineralischen Nutzungsrechten und sei mehrheitlich im Besitz von Orion Resource Partners.



Zuvor war Perry rund zehn Jahre bei Newcrest Mining tätig, einem der weltweit größten Goldförderer. In seiner Funktion als Business Development Manager und Corporate Counsel habe er unter anderem den Markteintritt des Unternehmens in Ecuador begleitet und maßgeblich zur Investition in das Fruta-del-Norte-Goldprojekt von Lundin Gold beigetragen. Newcrest wurde 2023 für rund 19 Milliarden US-Dollar von Newmont übernommen.