DJ PTA-AFR: S IMMO AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Wien (pta000/27.08.2025/14:52 UTC+2) - S IMMO AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.simmoag.at/fileadmin/redakteur/Investor_Relations/Berichte/2025/ HY-Zwischenbericht-2025_S_IMMO_AG_DE_s.pdf Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Aussender: S IMMO AG Wienerbergstraße 9 / 7. Stock 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Sylwia Milke Tel.: +43 1 22795-1123 E-Mail: sylwia.milke@simmoag.at Website: www.simmoag.at ISIN(s): AT0000A1DWK5 (Anleihe) AT0000A1Z9C1 (Anleihe) AT0000A285H4 (Anleihe) AT0000A2AEA8 (Anleihe) AT0000A2MKW4 (Anleihe) AT0000A2UVR4 (Anleihe) AT0000A35Y85 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
