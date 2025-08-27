ADX Energy mit neuem Explorationsplan für Österreich: Fokus auf Gas & Öl

Anzeige / Werbung
ADX Energy hat seine Explorationsstrategie in Oberösterreich konkretisiert und will in den kommenden Monaten 24 Bohrziele entwickeln. Laut Unternehmensangaben umfasse das aktualisierte Portfolio ein mittleres Ressourcenpotenzial von 374 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas sowie 31 Millionen Barrel (MMBBL) Öl.
Fünf Lagerstättentypen im Fokus
Nach Angaben des Managements basiere das Explorationsportfolio auf zwei Lizenzen in Oberösterreich (ADX-AT-I und ADX-AT-II). Innerhalb dieser Gebiete seien fünf geologische "Plays" definiert
worden. Dabei handle es sich um Lagerstätten mit jeweils ähnlicher geologischer Struktur, die sich mit unterschiedlichen technischen Ansätzen wirtschaftlich erschließen ließen.
Das sogenannte Shallow Gas Play umfasse seichte Lagerstätten, die in geringer Tiefe liegen und sich aufgrund niedriger technischer Anforderungen schnell erschließen ließen. Laut ADX solle im ersten Quartal 2026 mit der ersten Bohrung (GOLD-1) begonnen werden. Diese sei Teil eines Clusters bohrbereiter Ziele, die laut Unternehmensangaben besonders kosteneffizient erschlossen werden könnten.
Das Near Field Oil Play (Anshof) umfasse Ölvorkommen, die in direkter Nähe zum bereits produzierenden Anshof-Feld liegen. Die bestehende Infrastruktur, darunter eine Anlage mit einer Förderkapazität von 3.000 Barrel pro Tag, ermögliche laut ADX eine zügige Anbindung weiterer Funde.
Im Welchau Carbonate Play habe das Unternehmen zwei Zielstrukturen neu bewertet: Das Gasprojekt Welchau Deep mit 125,4 BCF und die Öllagerstätte Rossberg mit 19,6 MMBBL. Diese würden laut Management als sogenannte High-Impact-Ziele gelten, bei denen im Erfolgsfall ein signifikanter Werthebel für das Gesamtportfolio bestehe.
Im Sub-Flysch Play plane ADX, durch Reprozessierung von 3D-Seismik-Daten tiefere Gesteinsformationen zu analysieren. Diese seien bisher kaum exploriert, könnten aber potenziell große Mengen an Gas-Kondensaten enthalten.
Das Molasse Play beinhalte laut ADX eine neu definierte Struktur namens BUCH im Gebiet ADX-AT-I. Diese Formationen seien sedimentär geprägt und hätten günstige Speicher- und Durchlässigkeitseigenschaften.
