Der Projektierer Solmotion Project GmbH plane derzeit rund 400 Megawatt an Agri-Photovoltaik-Projekten in Süddeutschland. Neben der Stromproduktion sollen die Anlagen durch Bürgerbeteiligung und Batteriespeicher zusätzliche regionale Wertschöpfung sichern. In Waldburg, in der Nähe des Bodensees, sollen zwei Agri-Photovoltaik-Anlagen entstehen. Zusammen werden sie eine Leistung von 18 Megawatt haben. Eine der Anlagen soll rund 13 Hektar Land in Neuwaldburg einnehmen und eine Leistung von etwa acht Megawatt erzielen. Die zweite Anlage entsteht in Greut und wird auf zwei Teilflächen mit 2,7 und 8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland