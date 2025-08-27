Anzeige
Mittwoch, 27.08.2025
Patentschutz bis in die 2040er - Biotech-Geheimtipp vor möglichem Fast-Track-Durchbruch in den USA!
WKN: A12UP2 | ISIN: DE000A12UP29 | Ticker-Symbol: LQAG
Tradegate
27.08.25 | 16:28
5,220 Euro
-0,38 % -0,020
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Scale
27.08.2025 16:30 Uhr
189 Leser
LAIQON Kapitalmarkt-Insights August 2025

18.08.2025 -

Ist der "US Exceptionalism" zurück und war die Europa-Stärke nur von kurzer Dauer?

Fazit• Wir gehen auf neutral bei der Aktiengewichtung - aber bei europäischen Titeln sind wir weiter vorsichtig.

• Geopolitische Spannungen und Zollpolitik bleiben zentrale Risikofaktoren.

• Im Anleihebereich behalten wir die positive Grundausrichtung bei. Eine Mischung aus mittleren und längeren Laufzeiten mit hoher Qualität bleibt weiterhin unsere Präferenz. Die Duration sollte im Vergleich zu den relevanten Benchmarks weiter länger gehalten werden.

• Bei Unternehmensanleihen im BBB-Bereich bleibt der Fokus auf den mittleren Laufzeiten, um von der deutlich steileren Zinsstrukturkurve und den "Roll-down-Effekten" zuprofitieren.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2025 Asset Standard
