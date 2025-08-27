LAIQON Kapitalmarkt-Insights August 2025

18.08.2025 -

Ist der "US Exceptionalism" zurück und war die Europa-Stärke nur von kurzer Dauer?

Fazit• Wir gehen auf neutral bei der Aktiengewichtung - aber bei europäischen Titeln sind wir weiter vorsichtig.

• Geopolitische Spannungen und Zollpolitik bleiben zentrale Risikofaktoren.

• Im Anleihebereich behalten wir die positive Grundausrichtung bei. Eine Mischung aus mittleren und längeren Laufzeiten mit hoher Qualität bleibt weiterhin unsere Präferenz. Die Duration sollte im Vergleich zu den relevanten Benchmarks weiter länger gehalten werden.

• Bei Unternehmensanleihen im BBB-Bereich bleibt der Fokus auf den mittleren Laufzeiten, um von der deutlich steileren Zinsstrukturkurve und den "Roll-down-Effekten" zuprofitieren.