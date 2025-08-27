Die US-Investmentbank Morgan Stanley bleibt trotz der jüngsten Kursrallye bei der Aktie des chinesischen E-Autoherstellers Nio bei ihrer Einschätzung "Übergewichten". Allerdings gibt es auch einige Analysten, die nicht so optimistisch sind. Die Übersicht. Der chinesische E-Autohersteller Nio treibt die Bullen vor sich her: Seit dem Tief im Juni hat die Aktie um mehr als 90 Prozent zugelegt - deutlich stärker als der Hang Seng Index, der sich im gleichen Zeitraum um rund 9 Prozent verbesserte. Dennoch hält Morgan Stanley bei Nio an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de