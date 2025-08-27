Das spanische Lade-Joint-Venture von Iberdrola und BP Pulse ist eine neue Kooperation mit der Supermarktkette Alimerka eingegangen. Ziel ist es, Schnelllader an deren Filialen in den Regionen Asturien, Kastilien-León und Galicien einzurichten. Das Projekt sieht die Installation von 238 Ultraschnellladeladepunkten auf den Parkplätzen von 59 Supermärkten des Unternehmens in Nordspanien vor, wobei sich 42 in Asturien, 15 in Kastilien-León und 2 in Lugo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
