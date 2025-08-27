SFC Energy (DE0007568578) hat einen weiteren Folgeauftrag aus den USA an Land gezogen und beweist damit die Stärke seiner Brennstoffzellen-Technologie auf dem wichtigsten Weltmarkt. Der Münchener Spezialist kann sich über ein Auftragsvolumen von rund vier Millionen US-Dollar freuen, das noch 2025 umsatz- und ergebniswirksam werden soll. Das Geschäft stammt von einem langjährigen amerikanischen Partner aus dem Bereich zivile Sicherheitstechnik und unterstreicht die wachsende Bedeutung nachhaltiger Energielösungen für mobile Überwachungsanwendungen. Die Amerikaner setzen damit weiter auf bewährte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
