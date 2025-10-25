Aktien: Eine Woche in der sich die Märkte behaupten konnten. Leichtes Plus im DAX am Ende der Woche, US-Markt stark. Mit Spannung wartet "man" auf das avisierte Treffen Trump's mit Xi Jinpeng nächste Woche. Gibt es einen Deal? Können die Märkte aufatmen oder eskaliert der Zollkonflikt? Dazu der fortdauernde Shutdown in den USA - wer bewegt sich zuerst? Wenn die Flugsicherung wegen Gehaltssperre "pausiert" sollte der Druck auf die Beteiligten zunehmen. Und das Thema Zinssenkung durch die FED "noch im Oktober" wird fast als selbstverständlich genommen. Märkte vor einem reingenden Gewitter oder ...

