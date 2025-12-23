Rohstoffwerte und Verteidigungsaktien gehörten 2025 zu den Favoriten der Anleger. Die Papiere von Rheinmetall haben sich diesem Jahr mehr als verdoppelt und seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sogar verzehnfacht. Eine besonders beeindruckende Rally hat Almonty Industries mit einer Kurs-Verachtfachung gezeigt. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum, da das Unternehmen wichtige Alleinstellungsmerkmale und geopolitisches Gewicht bei der Bereitstellung des im Westen dringend benötigten strategischen Metalls besitzt, welches für Verteidigungsindustrie und Hightech-Branche essenziell ist. Die notwendige Versorgungssicherheit lässt auch Regierungen als Nachfrager anklopfen. Spannend ist zudem die Entwicklung des Börsenneulings TKMS. Die Auftragsbücher des Herstellers von U-Booten und Marineschiffen werden immer voller. Die Devise bei den genannten Aktien lautet für 2026: An Bord bleiben!Den vollständigen Artikel lesen ...
