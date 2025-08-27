70 Prozent der Unternehmen in der Schweiz haben Investitionen aufgrund geo- und handelspolitischer Unsicherheiten gestoppt oder verschoben. Trotzdem: Die Zahl der angekündigten Investitionsprojekte ausländischer Unternehmen in der Schweiz stieg 2024 um fast 25 Prozent; aus den USA kamen sogar 69 Prozent mehr Investitionen als im Vorjahr. Stabile Rahmenbedingungen und Standortvorteile wie Rechtssicherheit und Innovationskraft nehmen an Bedeutung zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
