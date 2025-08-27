Nach dem brutalen Rutsch der vergangenen Tage hat sich die Palantir-Aktie spürbar stabilisiert. Rückenwind liefert ausgerechnet Washington. Denn nach dem spektakulären Intel-Deal (die US-Regierung hält nun 9,9 Prozent passiv an Intel) prüft die Trump-Administration laut Handelsminister Howard Lutnick, auch Beteiligungen an Rüstungs- und Sicherheitsfirmen einzugehen.In der Diskussion werden unter anderem Lockheed Martin und Palantir genannt. Aber was bedeutet das?Den vollständigen Artikel lesen ...
