© Foto: Daniel Reinhardt/dpaDie Royal Bank of Canada meldet ein Rekordergebnis. Umsatz und Gewinn wachsen kräftig und die Aktie legt nach den Zahlen an der Börse zu.Die Royal Bank of Canada (RBC) hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn von 5,4 Milliarden Kanadische Dollar (rund 3,9 Milliarden US-Dollar) verbucht. Das entspricht einem Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg ebenfalls um 21 Prozent auf 3,75 Kanadische Dollar (2,71 US-Dollar). Bereinigt lag der Nettogewinn bei 5,5 Milliarden Kanadische Dollar (rund 3,97 Milliarden US-Dollar), das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 3,84 Kanadische Dollar (2,77 US-Dollar) - ein Zuwachs von 17 beziehungsweise 18 Prozent. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE