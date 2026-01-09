Die Deutsche Bank-Aktie kommt seit dem Anstieg im August auf knapp 32 € nicht mehr voran. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 33 €. Im Vergleich zu anderen europäischen Großbanken ist sie günstig bewertet. Startet sie 2026 durch? Ehrgeizige Ziele Die Deutsche Bank lässt die schwierigen Zeiten hinter sich und blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft. In den letzten Jahren trimmte der CEO Christian Sewing das Institut auf steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
