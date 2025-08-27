Die deutschen Leitindizes tendierten auch heute moderat schwächer. Die Augen der Anleger richten sich unterdessen auf die Nvidia-Quartalszahlen nach Handelsschluss. Der impulslose Sommerhandel an den deutschen Aktienmärkten geht weiter. Vor den am Abend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte erneut schwächer tendiert. So ging der DAX um 0,5 Prozent schwächer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE